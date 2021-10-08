Bakanlıktan Boğaziçi'nde yapılaşma açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi ve yakın çevresindeki arazi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilmişti.

Kararla doğal SİT alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürüldü.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 8 Eylül’de duyurduğu karara göre, doğal SİT alanında değişikliğe gidilmesi bölgenin yapılaşmaya açılabileceği tartışmalarını başlattı. Alanda "turizm ve yerleşim alanı" yapılabileceğine ilişkin endişeler sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Boğaziçi Üniversitesi ve kampüsünün bulunduğu alanla ilgili koruma kararının güçlendirildiği iddia edildi. "Yapılaşmaya izin verecek bir düzenleme asla söz konusu değildir" denilen açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi arazisine yönelik herhangi bir planlama çalışması bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.