Bakanlıktan Antalya Kaleiçi'nde 250 milyonluk tahsis

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan kamuya ait 9 ayrı taşınmazı üzerindeki tescilli yapılarla birlikte turizmcilere tahsis edecek.

Bakanlığa bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 2023/2 Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesine göre Antalya kent merkezinin yanı sıra Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerindeki kamu taşınmazları tahsis listesine konuldu.

Kaleiçi’nde, Yat Limanı’na bakan surlara bitişik olan yapılar daha önce de otel ve restoran olarak kullanılıyordu. İzinsiz uygulamaların yapıldığı tescilli yapıların en az 250 milyon TL katılım payı üzerinden yeniden tahsis edilmesi planlanıyor. Daha önce Bakanlığın kiraladığı Kaleiçi’ndeki tescilli yapılarda onaylı projeye aykırı imalatların yapıldığı, Koruma Bölge Kurulu’nun ise bu uygulamaların kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Bakanlık altı ilde toplam 16 kamu taşınmazını kiraya verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 2023/2 nolu Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık, Antalya, İzmir, Kırşehir, Muğla, Ordu ve Trabzon’da toplam 16 ayrı kamu taşınmazını turizm amaçlı yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis edecek. 15 Eylül’de başvuru süresi dolacak olan tahsis listesinde Antalya’dan toplam 6 ayrı kamu taşınmazı yer alıyor. Yatırımcılar tahsis şartnamesini elde etmek için Bakanlığa 50 bin TL ödeyecek.

Listeye göre Antalya en çok taşınmaz kiralanacak il

Antalya’nın tarihi kent merkezi olan Kaleiçi’nin yanı sıra Aksu (Kemerağzı), Manavgat (Kızılağaç ve Sorgun) Serik’te ise Belek bölgesinde yer alan orman arazisi tahsis edilecek.

İzmir’in Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçeleriyle, Kırşehir’in il merkezinde, Muğla’nın Bodrum, Ordu’nun Kabadüz, Trabzon’un ise Akçaabat ilçelerinde bulunan kamuya ait taşınmazlar turizm amaçlı tahsis edilmesi planlanan yerler arasında.

Kaleiçi'ndeki taşınmazlar 250 milyon TL'den başlayacak

Bakanlığın tahsis listesinde bulunan Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi’ndeki (Kaleiçi) toplam 9 parsel, en yüksek bedel üzerinden artırmaya sokulacak taşınmaz olarak belirlendi. Tarihi kent surlarının bitişiğinde bulunan ve kentsel sit alanı içerisinde kalan parseller üzerindeki tescilli yapılarla birlikte en az 250 milyon TL başlangıç bedeliyle yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına tahsis edilecek. Tahsis edilecek taşınmazların yatak kapasitesinin ise restorasyon projesine göre belirleneceği kaydediliyor.

Bakanlığın kiraya verdiği tarihi yapılarda izinsiz uygulama

Kaleiçi Kırkmerdiven’in doğusundaki surlara bitişik olan tahsise konu taşınmazlar, Tuzcular Mahallesi, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/17, 154/18 nolu parsellerden oluşuyor. 154 ada 17 nolu ve 154 ada 18 nolu parsellerin onaylı koruma amaçlı imar planında ‘Anıt’ olarak tanımlanan kısımlarının tahsis kapsamı dışında tutulacağı belirtilirken söz konusu parsellerde bulunan tescilli sivil mimari örneği yapıların daha önce otel olarak kullanıldığı sırada izinsiz uygulamalara maruz kaldığı öğrenildi.

Koruma Bölge Kurulu izinsiz uygulamaların kaldırılmasını istedi

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30 Mart 2023 tarih, 15748 nolu kararında; söz konusu taşınmazlardaki yapıların 2012’de Kurul kararı ile uygun bulunan restorasyon ve tadilat projelerinin olduğu ancak 2021’de alınan bir başka Kurul kararında taşınmazlardaki izinsiz ve aykırı uygulamaların projeye uygun hale getirilmesi gerektiği kaydedilerek, “Kiralama süresi sona eren tesisin 21.02.2023 tarihinde tahliye edildiği, otel olarak kullanılan sivil mimarlık örneği yapılarda onaylı restorasyon tadilat projelerine göre kısmi uygulamalar yapıldığı ancak yapıların proje bütününde uygulamasının tamamlanmadığı, yapıların bazı bölümlerinde ise onaylı projelere aykırı uygulamalar ile bahçe ve teras olarak kullanılan açık alanlarda projelerde yer almayan pergola, gölgelik, sundurma vb. mimari elemanlar bulunduğunun Kurula sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığı, gölgelik-pergola-sundurma gibi açık alanlarda bulunan izinsiz ve aykırı uygulamaların ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetimde ivedilikle kaldırılmasının sağlanmasına, tescilli yapılarda gerçekleştirilen aykırı uygulamaların, meydana gelen bozulmalar ile birlikte güncel rölöve çalışması yapılarak tespit edilmesinden sonra bundan sonraki kullanımı da dikkate alınarak hazırlanacak restorasyon tadilat projesi ile değerlendirilmesine” karar verildiği belirtiliyor.

Kaleiçi'ndeki kamu taşınmazları birer birer tahsis ediliyor

Öte yandan Bakanlığın tahsis listesine koyduğu Kaleiçi’ndeki taşınmazların yakınında bulunan ve mülkiyeti Hazineye ait olan ‘Gizli Bahçe’ adlı işletmenin bulunduğu parsellerin de kiraya verilmesi için hazırlık yapıldığı öne sürüldü.

Bakanlığın, söz konusu taşınmazlarla ilgili hukuki ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından tahsis listesine koyabileceği belirtiliyor.

Halis Ağa'dan TMSF'ye Gizli Bahçe'nin 28 yıllık yolculuğu

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi sınırlarında 155 ada, 29, 30, 34, 35, 36, 37 parseller üzerinde bulunan taşınmazlar, 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamuoyunda ‘Halis Ağa’ olarak tanınan İş İnsanı Halis Toprak’ın şirketine 49 yıllığına tahsis edildi.

Toplam 340 metrekarelik alan üzerinde “250 kişilik konaklama, yeme-içme, ticari ünite ve 6 adet dükkân yapılmak amacıyla” kiralanan taşınmazlar üzerinde 2003 yılında 75 kişilik kapasite artışı yapıldığı belirtiliyor. İflas eden Halis Toprak’ın mal varlığının Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF) kapsamına alınmasının ardından Kaleiçi’ndeki Gizli Bahçe olarak anılan işletme de TMSF’ye geçti.

Bakanlık Gizli Bahçe'nin kesin tahsisini iptal etti

TMSF, 2012 yılında ise Kaleiçi’ndeki işletmeyi Denizli merkezli bir şirket olan Yaylak Granit Turizm A.Ş.’ne devretti. Ancak söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Mayıs 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı taşınmazlarla ilgili kesin tahsisi iptal etti. Bakanlığın tahsisle ilgili iptal kararını yargıya taşıyan Yaylak Granit Turizm A.Ş’nin açtığı dava zaman aşımı nedeniyle yerel mahkemece reddedilirken Danıştay da temyiz yolu kapalı olmak üzere yerel mahkemenin kararını 18 Aralık 2018 tarihinde onadı.

Projeye aykırı uygulamalar yapıldı

Tahsis işleminin tapu kayıtlarından terkini isteyen Bakanlık, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazı ile söz konusu taşınmazların üzerindeki tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda teslim alınmasını talep etti. Antalya Defterdarlığı’nın üst hakkı bedellerinin tahsili için dava açtığı taşınmazların kullanımı sırasında onaylı projelere aykırı imalatların yapıldığı ortaya çıktı. 19 Nisan 2018 tarihinde hazırlanarak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan uzman raporunda, yaklaşık 15 ayrı projeye aykırı imalat ve kullanım tespit edilirken, “Bakanlığımızdan tahsisli, Gizli Bahçe Konakları adı ile işletilen tescilli taşınmazların her iki onaylı projesine de uygun olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.