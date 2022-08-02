Bakanlıktan Akkuyu Santrali'ne ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şöyle denildi:

"21 Temmuz 2022 günü dördüncü ve son reaktörünün temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörü, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında devreye girecektir. Temel amacımız, uluslararası standartları referans alarak, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun denetim ve onaylarıyla ilk reaktörü projenin takvimine uygun bir şekilde, 2023’te devreye almaktır.

Akkuyu NGS ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığı kamuoyuna yansımıştır. Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Önceliğimiz, projenin başından bu yana inşaat sahasında hizmet veren bütün yüklenicilerin ve çalışanların aleyhine bir mağduriyet oluşmaması ve projenin zamanında devreye alınmasıdır. Daha önce olduğu gibi, yine bu çerçevede girişimlerimiz sorunların çözümü için devam etmektedir. Taraflara da böyle bir projede daha sağduyulu ve yapıcı bir görev düştüğünü bir kez daha hatırlatmak isteriz."