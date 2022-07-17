Bakanlıktan açıklama: Asbestli olduğu iddia edilen geminin sökümünde risk yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Aliağa açıklarında sökümüne izin verilen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı geminin 600 ton asbest taşıdığı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti.

NTV'nin haberine göre, kamuoyunda oluşan kaygı nedeniyle gemi üzerinde uzmanların bir kez daha kontrol yaptığını bildiren yetkililer, gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediğini kaydetti. Geminin Türk karasularında da denetimlerden geçirileceğini vurgulayan yetkililer, "En ufak bir tehlikeli durum, risk söz konusu olursa gemi hiç tereddütsüz geri gönderilecek" açıklamasında bulundu.

Brezilya donanmasına ait geminin 600 ton asbest barındırdığı, bu nedenle çevreye ve insanlara zarar vereceği iddia edilmişti. Söz konusu karara çok sayıda tepki gelmişti.