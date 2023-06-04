Seçimlerden sonra yeni kabinenin dün itibarıyla belli olmasının ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı.

İlk tören Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Devir teslim töreninde konuşan Mustafa Varank şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini dün kamuoyuyla paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere görev vermiş olması ve 5 yıl boyunca bu görevi sürdürmemize, ona yol arkadaşlığa yapmamıza vesile olduğu için müteşekkiriz. Beraberce Türkiye'ye hizmet etmeye çalıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini 5 yıl boyunca layıkıyla yapmaya çalıştık.

Bu görevler geçici. Bu bir takım çalışması. Bu yolda bize destek olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Fatih bey aynı şuur, aynı sorumlulukla görevi yerine getirmeye devam edecek. Buradaki tecrübesini başka bir görevli, bakanlık koltuğuyla devam ettirecek. Ben işi layıkıyla yapacağına inanıyorum.

Aziz Türk milletinden haklarını helal etmelerini istiyoruz. Eksiğimiz olur ama asla kötü niyetle hareket etmedik."

Varank'ın ardından sözü alan Bakan Kacır'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Çok değerli bakanımıza ortaya koyduğu liderlik ve bizlere yaptığı ağabeylik için ayrıca şükranlarımı sunmak istiyorum.

Yöneticilik çok kişiye nasip olur ama bunların bazılarına büyük işler yapmak nasip olur. Sayın bakanım siz geçtiğimiz 5 yıl boyunca ortaya koyduğunuz emekle bütün bunları Allah'ın izniyle elde ettiniz, milletimizin sevgisini kazandınız. Bizlere de örnek bir bakanlık dönemi geçirdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Togg 60 yıllık bir rüya, sizlerin öncülüğünde gerçekleşti. Uzaya İMECE'yi yine bu dönemde gönderdik. KOSGEB'in en kapsamlı programlarını bu dönemde başlattık. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini, TEKNOFEST'leri bu dönemde gerçekleştirdik. Bunları şunun için saydım sayın bakanım, çıta çok yüksek, bunun farkındayız, bilincindeyiz. Biz yine beraber olacağız, bunun ümidindeyim. Allah bizleri aziz milletimize mahcup etmesin."

Nebati: Hiçbir zorluk karşısında asla yılmadım

Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek de, bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle devraldığım Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu Sayın Mehmet Şimşek’e devretmek üzere buradayız. Ülkemiz ve dünya açısından kritik bir dönemde bana güven duyarak bu makamı teslim eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Kutlu bir emanet olarak gördüğüm bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için hiçbir zorluk karşısında asla yılmadan ve birbirinden değerli mesai arkadaşlarımla birlikte çalışarak sürdürdüm. Attığımız her adım milletimizin ortak menfaatleri doğrultusunda ve bu makamın getirdiği sorumluluk duygusu ile atılmış adımlardır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye inancı ile ilerlerken bizim için önemlisi milletimizle yan yana verdiğimiz bu mücadeleye bir vazife bilinciyle yaklaşarak ve en ufak bir gaflete düşmeden aralıksız hizmete devam etmektir. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu kutlu yolculukta görev aldığımız her vazife milletimize hizmet sevdasıyla sürdürdüğümüz görevler olmuştur. Yüreği Türkiye Yüzyılı sevdasıyla çarpan bir kardeşiniz olarak görev aldığım makamlarda yer almama nasip eden Rabbime hamdediyorum."

Şimşek: Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır

Bakan Mehmet Şimşek'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük fedakarlık içinde ifa eden Sayın Nebati'ye teşekkür ediyorum. Değerli bakanımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkemiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır.

Yapısal reformlarla, Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır.

Attığımız her adım, attığımız her karar ülkemize duyulan güveni ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir. Bugün sayın bakanımızdan devraldığımız bu bayrağı inşallah daha da yukarılara çıkarmak için geceli gündüzlü çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımız açık çıkacağız."

Mehmet Özhaseki görevi Murat Kurum'dan devraldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devraldı.

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Çalışma arkadaşlarımıza, partimize çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum. En sıkıntılı süreçte sıkıntılarını unutup bize destek oldular. Şimdi Türkiye Yüzyılımızın ilk kabinesinde emaneti bırakıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de başarılı işlere bakanlığımız devam edecektir."

Soylu görevi devretti:

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi törenle Süleyman Soylu’dan devraldı.

Törende konuşan Yerlikaya, "Sayın bakanım bu görevi sizden devralmak benim için büyük bir onur. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı sahil kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Temel referanslarımız hukuktur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Terör, düzensiz göç ve suçlarla mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.