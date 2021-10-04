'Bakanlık yetkisiz üretilen tohumluklara sertifika vermiş'

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 Sayıştay Denetim Raporu’nda yetkisiz olarak üretilen elit sınıftaki tohumluklara sertifika verdiğinin ortaya çıktığını söyledi.

'Sahte sertifikalı tohumlar piyasaya sürülmüş'

Elit sınıftaki tohumlukların ıslahçı, çeşit sahibi veya bunların yetki verdiği araştırma kuruluşları tarafından üretilmesi gerekirken, yetki verilmeyen kişi veya kuruluşlarca, elit sınıfta tohumluk üretimi yapıldığının tespit edildiğini söyleyen Başevirgen, "Bazı firmalar, yıllardır çeşit sahibi kuruluştan izin almadan ve marka hakkı ödemeden buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi 56 ton hububat ve bakliyat tohumu üretip sertifikalı ürün gibi piyasaya sürmüşler. Bakanlık sertifikasız tohum satışına göz yumuyor" dedi.

'Devletten destek bile alıyorlar'

Başevirgen, "Bakanlıkça sertifikalı tohum üretim desteği verilmesi aşamasında sertifikalı tohum üreticilerinin çeşit sahibi tarafından verilmiş üretim izni olup olmadığını kontrol edecek bir mekanizmanın olmaması nedeniyle, çeşit sahibi veya ıslahçı izni olmadan, tohumculuk firmaları tarafından sertifika üretiliyor ve söz konusu sertifikalara istinaden de firmalara tohum üretim desteği veriliyor. Denetim mekanizmalarının yetersizliği ya da suiistimaller sonucu bazı firmalar gerçek sertifikalı tohum üreticilerine marka hakkı ödemeden haksız kazanç sağlıyor ve üstüne devletten destek alıyor" diye konuştu.

Sahte sertifikalı tohumlarla çiftçinin mağdur edildiğini söyleyen Başevirgen, Bakanlığın raporda yer alan bu tespitleri önemsemesi ve eksikleri en kısa sürede gidermesi gerektiğini belirtti.