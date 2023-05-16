'Bakanlık sözü verilen bazı isimler 2024'te belediye başkanı adayı yapılacak'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP’nin İYİP'te bakanlık sözü verildiği için milletvekili adayı gösterilmeyen bazı isimler için hazırlanan planı yazdı.

Öztürk şunları belirtti:

“CHP'de, İYİ Parti'de milletvekili adayı olmayanların bazılarına, iktidara gelmeleri halinde bakanlık sözü verilmişti. Onlara, seçmenleri şimdiden 'Sayın bakanım' diyordu. Gerçekten bazılarına bakanlık yakışırdı.

Onlar için bakanlık umudu henüz bitmiş değil. Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bakanlıkları yine gündeme gelecek. Peki kazanamaması halinde ne olacak? Mart 2024 te yapılacak belediye başkanlığı seçiminde bazıları belediyle başkan adayı yapılacak. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım.”