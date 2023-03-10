Bakanlık sessiz, veriler çelişkili: Depremzede 46 çocuk nerede?

On bir ili etkileyen depremlerin üzerinden 29 gün geçti. Kayıp çocukların sayısına ilişkin çelişki hala giderilemedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları uyuşmazken, Cumhuriyet Halk Partisi, kurduğu “kayıp komisyonu" ile çağrı merkezi ve WhatsApp hattına gelen ihbarları değerlendirmeye başladı.

Komisyondan soL'a iletilen bilgi notunda 10 Mart 11.00 itibarıyla yapılan 125 ihbardan 81 kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi. Kayıpların 46'sının 18 yaşın altında olduğu, 40'ının ise 15 yaş ve altında olduğu aktarıldı.

Komisyon Üyesi CHP’li milletvekilleri, konuya ilişkin çalışmaları hakkında bilgi vermek ve önerilerini sunmak üzere görüşmek istedikleri Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Derya Yanık’a ise ulaşamıyor.

İhbar sayısı günden güne artarken Bakan Yanık, "Kayıp çocuk vakasından bahsedebilmemiz için bütün taramaların bitmiş, buna rağmen bulunamayan çocukların olması lazım" sözleriyle veri paylaşamayacağını söyledi.

TBMM'de toplanan "Çocuk İstismarı'nın Araştırılması Komisyonu"nda konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ise deprem bölgesinde 55 çocuk hakkında kayıp müracaatı bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık ve emniyetin verileri tutmuyor

Kayıp çocuk sayısındaki karışıklığın yanı sıra enkaz altından çıkarılan ancak kimliği belirlenemeyen çocuk sayısındaki tutarsızlık da hala giderilemedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde "kimliği belirlenemeyen çocuk" sayısı 79 olarak duyurulurken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarında bakım ve gözetim altında 51 çocuk, Sağlık Bakanlığı kurumlarında tedavi gören 162 kimliği belirlenemeyen çocuk olmak üzere toplam 213 çocuğun ailesine ulaşılamadığını açıkladı.

AKP ve MHP reddetti

Verilerdeki çelişkinin giderilmesine yönelik çabalar da sonuçsuz kaldı. CHP'nin "depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunları”yla ilgili Meclis araştırması önergesi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.