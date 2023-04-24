Bakanlık salon vermedi: Amasra maden faciası davası adliye koridorunda görülecek

Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın yapılacak. Mahkemenin spor salonu talebine Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın olumsuz yanıt vermesi üzerine duruşmanın adliye koridorunda yapılmasına karar verildi.

Yoğun katılımın olması beklenen davada yer sorunu yaşandı. Mahkeme, daha geniş bir alanda duruşmaları yapmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan spor salonu tahsis etmesini talep etti. Ancak bakanlıktan olumsuz yanıt gelmesi üzerine mahkeme, duruşmanın Bartın Adliyesi’nin koridorunda yapılmasına karar verdi.

Davada mağdur ailelerin avukatlarından Sercan Aran, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yarın uzun soluklu bir duruşma seyri başlıyor. Dört gün sürecek. Biz, burada temsil ettiğimiz aileler adına adalet arayışı için burada olacağız. Duruşmanın nasıl ilerleyeceği ve adliye koridorunun ortasında nasıl bir duruşma olacağını biz de merakla bekliyoruz; yarın göreceğiz. Maalesef dosyada sadece sekizi tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü’nden tutun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na kadar herhangi bir yetkili dosyada yok. Bu kişilerin de dosyaya dahil edilmeleri ve katliamda sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması için de adalet arayışımız ve mücadelemiz devam edecek.” (ANKA)