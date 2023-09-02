Bakanlık ruhsatlı firmanın 'uygunluk' raporu verdiği beton kullanılamaz çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde uygunluk raporu aldığı betonda çatlamalar olunca 27 daire, 3 blokun yapımını durduran inşaat mühendisi İdris Karataş'a, belediye tarafından 1 milyon 58 bin lira para cezası kesildi, binalar hakkında yıkım kararı verildi.

Karataş, kullandığı betona 'sağlam' raporu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden ruhsatlı laboratuvar firması ile betonu üreten beton santrali ve inşaatı denetleyen yapı denetim firması hakkında suç duyurusunda bulunup, binaları yıktı.

Bakanlık ruhsatlı laboratuvar ‘uygun’ raporu verdi

Malkara'da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, geçen yılın mart ayında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi.

DHA'nın haberine göre, müdürlüğün ruhsatlı laboratuvar firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceledikten sonra uygun olduğu yönünde rapor verdi. Rapor üzerine belediyeye de başvurup gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı. 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan Karataş, betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark edince inşaattaki çalışmaları durdurdu.

Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurarak, inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp incelenmesini istedi. Talep üzerine müdürlüğün Yapı Denetim Şube Müdürlüğü'nden gelen ekipler, betonlardan karot örneği alıp, laboratuvarda kırımlar yaparak inceledi. İnceleme sonucunda inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

Belediyeden 1 milyon lira ceza ve yıkım kararı

Malkara Belediyesi encümeni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün inşaattan alınan karot sonuçlarının uygun olmadığı yönündeki yazısı üzerine 27 Aralık 2022 tarihinde yaptığı toplantıda, raporu inceledi. Belediye, İdris Karataş'ın firmasına 1 milyon 58 bin lira para cezası uyguladı. Karataş, belediyeye cezayı ödedi.

Savcılığın soruşturması devam ederken, Malkara Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaatları mühürleyip, 16 Şubat 2023 günü de binalar için yıkım kararı aldı.