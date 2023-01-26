'Bakanlık klinik aşamalardan geçirmeden bazı ürünlere tıbbi cihaz ruhsatı veriyor'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı’nın "tıbbi cihaz ruhsatı" verdiği ürünleri Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Bulut, "Vatandaşın derdine derman olacak her 3 ilaçtan biri eczanelerde yok ancak piyasada Sağlık Bakanlığı’ndan 'tıbbi cihaz ruhsatı' alan ürünlerden bolca bulunmaktadır" dedi.

'İlaç sadece eczanede satılmalı'

Burun açıcı sprey, göz damlası, diz içi eklem enjeksiyonu ve zayıflama hapı gibi bazı ürünlerin tıbbi cihaz ruhsatı alan firmalar tarafından satışa sunulduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

"İlaçların etken maddesini içeren bu ürünler ilaç gibi klinik çalışma aşamalarından geçirilmemektedir. Eczanelerde satılması gereken, kolay bir şekilde sahtesi yapılabilecek karekodsuz, Bakanlık onay verdiği için sadece barkodu olan bu ürünler internette, marketlerde kontrolsüz bir şekilde satılmaktadır. Birileri para kazansın diye insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bazı ürünlerin tıbbi cihaz ruhsatı alarak satışa sunulması halk sağlığı sorunudur. Bu ürünler ‘Bitkiseldir, doğaldır, zararsızdır, gıda takviyesidir’ reklamlarıyla satılsa da ilaç kimyasal bir maddedir. Yasal olarak ilaç sadece eczanede satılabilir. Sağlık Bakanlığı, bol keseden ruhsat dağıtmamalı, sahte ilaca davetiye çıkaran bu ürünlerin takibini yapmalıdır."

'Klinik çalışma aşamalarından neden geçirilmiyor?'

CHP’li Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: