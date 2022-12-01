Bakanlık kaynakları: Erdoğan, söz verdiği hastane yetişmeyince çok sinirlendi

23 Ağustos 2021’de düzenlenen Diyarbakır Kayapınar 1000 yataklı şehir hastanesi ihalesini kazanan Limak şirketinin inşaatına başladığı, daha sonra maliyetler nedeniyle tasfiye ettiği şehir hastanesi için yeni ihale aylar geçmesine rağmen yapılmadı.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; hastane için yeni ihalenin yapılmamasına ilişkin konuşan bakanlık kaynakları, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu duruma çok sinirlendiğini aktardı. 22 Ekim tarihinde Diyarbakır'da konuşan Erdoğan, seçime yetişmesini istediği hastane için “İnşası süren Kayapınar Şehir Hastanesi’ni de sizlerin hizmetine sunacağız” demişti.

Limak çekilmiş, 200'e yakın işçi işten çıkarılmıştı

23 Ağustos 2021’de düzenlenen Diyarbakır Kayapınar 1000 yataklı şehir hastanesi ihalesini Limak kazanmıştı. Pazarlık usulü ihaleye yedi şirket katılırken, en düşük teklifi 1 milyar 93 milyon 312 bin TL’yle Limak vermişti. Limak, ‘artan emtia fiyatları’nı gerekçe göstererek işten çekilme kararı almış, inşaatta başlangıç aşamasında çalışan 200’e yakın işçiyse işten çıkarılmıştı.

Yeni ihale yapılmadı

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklarsa yeni ihalenin eylül ayında düzenleneceğini duyurmuştu. Aradan geçen iki aya rağmen yeni ihale yapılmadı. Sağlık Bakanlığı kaynaklarının edinilen bilgiye göre; Erdoğan yeni ihalenin yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Erdoğan, şantiye sahası boş kaldığı ve hastane taahhüt edildiği gibi 2023’te hizmete açılmadığı için bürokratlara sert çıkarak yetiştirilmesini istedi.