Bakanlık imar kararı ile kaçak kafeleri yasal hale getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yıkım kararı aldığı Üsküdar Salacak'taki kaçak kafeler, AKP’li Üsküdar Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı imar planı ile yasal hale getirildi.

Söz konusu kafelerin 2019 yılında da imar affından faydalandığı ortaya çıktı.

İmar planındaki değişikliğe ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “İmar Barışı’ndan yararlanarak yapı kayıt belgesi alan bu yapılar afet anında da vatandaşlarımızın can güvenliği için risk teşkil etmektedir. Bakanlıkça yapılan düzenlemeye karşı gereken yargı sürecini başlatacağımızı İstanbulluların bilgisine saygıyla sunarım” ifadelerini kullandı.