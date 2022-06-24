Bakanlık 'Çıtır Çıtır Felsefe' kitap serisini 'küçüklere zararlı' buldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, içinde “Diktatör ve Demokrasi” isimli kitabın da olduğu “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde yer alan tüm kitapların ‘18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu’ gerekçesiyle “küçüklere zararlıdır” damgasıyla satılmasına karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun, “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinde yer alan kitaplarla ilgili kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda, şöyle dendi:

“Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen, Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan tüm kitapların Kurulumuzca re’sen incelenmesi neticesinde; seri içerisinde yer alan ‘Oğlanlar ve Kızlar’, ‘Aşk ve Dostluk’, ‘İyi ve Kötü’, ‘Küçükler ve Büyükler’, ‘Beden ve Akıl’, ‘Diktatörlük ve Demokrasi’, ‘Cesaret ve Korku’ isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Söz konusu kanunun 4. maddesi, küçüklerin maneviyatına muzır olduğu kurulca karar verilen eserlerin ön kapaklarına “küçüklere zararlıdır” damgası veya işaretinin basılmasını düzenliyor. (ANKA)