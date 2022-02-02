Bakanlık bütçesinden Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu kuruma milyonlar akacak

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda, bakanlık kasasından Yeşilay ve Kızılay’a aktarılacak paralara ilişkin de bilgilere yerildi. Buna göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu Yeşilay’a sadece bu yıl tam 187 milyon 358 bin TL aktarılacak.

BirGün’de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda bakanlık bütçesine ilişkin çarpıcı bilgiler yer verildi. Raporda şehir hastanelerini işletecek şirkete ödenecek para “Kamu özel işbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında açıkladı. Buna göre, bu yıl şehir hastanelerini işleten şirketlere, 21 milyar 564 milyon TL ödenecek. Şirketlere 2023 yılında 24 milyar 255 milyon TL ve 2024 yılında ise 25 milyar 808 milyon TL aktarılacağı belirtildi.

Yeşilay'a da para akacak

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı’nda, bakanlık kasasından Yeşilay ve Kızılay’a aktarılacak paralara ilişkin de bilgilere yerildi. Buna göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’ın yöneticisi olduğu Yeşilay’a sadece bu yıl tam 187 milyon 358 bin TL aktarılacak. Yeşilay’a 2023 yılında 203 milyon 762 bin TL ve 2024 yılında ise 219 milyon 770 bin TL aktarılacağı belirtildi. Ayrıca Yeşilay’ın yönetiminde AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya da yer alıyor.