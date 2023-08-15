Bakanlık belgesel desteğini açıkladı: En büyük pay eski AKP'li vekillerin vakfına verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 6,7 milyon TL’lik belgesel desteğinde en büyük pay olan 300 bin TL, eski AKP Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan’ın başkanlığını yaptığı ve yönetim kurulunda bolca eski AKP milletvekilinin bulunduğu vakfın projesine verildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra sinema meslek birliklerinden temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu, “Desteklenmesi Uygun Bulunan Belgesel Film Yapım Projeleri”ni belirledi.

Bu yıl 178 adet belgesel film yapım projesinin başvurduğu değerlendirme sonucunda 42 projeye 6 milyon 750 bin TL’lik destek verilmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu eski AKP’li vekillerden oluşuyor

Projelere 100 bin TL’den başlayarak, çeşitli kademelerde destek sağlanırken en yüksek tutar 300 bin TL olarak belirlendi. 300 bin TL’lik desteğe ise yalnızca iki proje layık görüldü. Bu projelerden birisi Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’nın (TDPV), “23 Kırımdan Doğan Güneş: Gaspıralı” isimli belgesel projesi oldu.

AKP’den 23 ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili olarak TBMM’ye giren Abdullah Çalışkan'ın başkanlığını yaptığı TDPV’nin yönetim kurulunda eski AKP’li milletvekilleri Ayşe Türkmenoğlu, İhsan Şener, Ömer Selvi, Ebubekir Gizligider, Şevket Köse ve Zeynep Yıldız bulunuyor.

Ayşe Türkmenoğlu ile İhsan Şener ise aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak da görev yapıyor.