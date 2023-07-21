Bakanlık, bebeğe aşıyı ve topuk kanı testini reddeden aileye dava açtı

Yenidoğan bebeklerine topuk kanından tarama yapılmasına izin vermeyen ve çocukluk çağı aşılarını yaptırmayan aile hakkında dava açıldı.

NTV'nin haberine göre; söz konusu ailenin yaşadığı ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, aileden şikayetçi oldu. Bebeğe "sağlık tedbiri" alınması istenerek dava açıldı.

Yenidoğan bebeklerin topuğundan ilk 72 saat içinde küçük bir miktarda alınan kana yapılan tarama sayesinde SMA dahil kalıtımsal ve metabolik hastalıklar erken tespit ediliyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor.