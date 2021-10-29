Bakanlık 'ağır hasarlı' deyip yıktı, DASK 'az hasarlı' diye düşük tadilat ödemesi yaptı

İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği depremin yıl dönümünde Yücel Yılmaz Apartmanı'nda oturan depremzedelerin çilesi bitmedi. Depremin hemen ardından bakanlığın ağır hasarlı deyip yıktığı binaya DASK, yaklaşık iki hafta sonra az hasarlı raporu çıkarıp 6 bin ile 13 bin 580 TL arasında değişen tadilat ödemesi yaptı. Depremin travmasını halen üzerinden atamayan kat malikleri ise kendilerine yeni bir mağduriyet yaratıldığını söylediği. Bir yurttaş, "DASK'ın verdiği düşük miktardaki para ile olmayan binanın neresini tamir ettirebilirim" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan kat maliklerinden Türkan Değirmencioğlu, binayı incelemeye gelen DASK ekiplerine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Bakanlığın ağır hasarlı tebligatı sonrası DASK ekipleri geldi. Binadaki daireleri inceledikten sonra en son benim daireme geldiler. Dairem berbat durumdaydı. Banyo kapısı yan dönmüş, mutfak dolapları kaymış, duvarlar çatlamış. Duvarlardan içeriye güneş ışığı sızıyordu. Buna rağmen DASK eksperi bize tadilat parası uygun görmüş. Biz bunu öğrendiğimizde binamız tamamen yıkılmıştı. 1 Aralık'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı binamızı yıktı sonra da 'Ya pardon, sizin binanız aslında az hasarlıymış, biz tebligatı size yanlış yapmışız' diye sözlü olarak bildirim yaptılar. DASK'ın yıkılmış olan bina için verdiği 13 bin lira ile olmayan binanın neresini tamir ettirebilirim. 15-20 kez, ayrı ayrı maillerle ve yazılı başvurular yaptık. En son avukatımız yasal bir başvuru yaptı. Tamamına ret cevabı verdiler. Bize, ‘DASK olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıyız. Binanızın yıkım kararını Çevre Şehircilik Bakanlığı verdi, biz o kararı tanımıyoruz’ diyorlar. Devlet aynı devlet. Devletin bir kurumunun aldığı kararı diğeri tanımıyor. Onların arasındaki çelişki nedeniyle vatandaş mağdur oluyor. İzmir olarak devletiyle mahkemelik olmayı seven bir halk değiliz. Maalesef şu an DASK ile mahkemeliğiz. 17 yıldır düzenli DASK poliçesi yaptıran biriyim. DASK televizyonlarda ünlülerle boy boy reklamlar yaptırıyor. Keşke o reklamlara harcadığı paraları poliçesini yaptırmış sigortalılarına vermiş olsaydı. Artık mecbur olmadıkça sigorta yaptırmam diye düşünüyorum."



20 yıldır oturduğu Yücel Yılmaz Apartmanı'nın bakanlık tarafından yıkıldığını anımsatan Muhammet Kurşun, "DASK bana 6 bin 438 TL ödeme yaptı. DASK'taki arkadaşlarla iletişime geçtik. 'Muhatabınız bakanlık' dediler. Yazışmalarda bize depremin binamızda hasar yaratmadığı ve hafif hasarlı bina için ödeme yapamayacaklarını söylediler. Aylar geçtikten sonra Çevre Şehircilik İlçe Müdürlüğü'nde yetkili müdür arkadaşımız ‘DASK'ı mahkemeye verin’ dedi. Şu an mahkeme sürecini başlattık" dedi.

Bir diğer kat maliki Armağan Birsen de kimseye dertlerini anlatamadıklarını söyledi. Birsen şunları kaydetti:

"Bir yıl oldu, hala elimizden tutan yok. Evimiz yıkılmış. DASK bize sadece dekoratif çatlaklardan dolayı 6 bin küsur ödeme yaptı. Çevre Şehircilik Bakanlığı ağır hasarlı olduğunu söylüyor ve binamızı yıkıyor. DASK bunu kabul etmiyor. 'Hayır az hasarlı' diyor. O zaman niye yıkıldı bizim binamız. Çevre Şehircilik Bakanı ‘söz veriyorum’ demişti. '105 metrekare brüt, 85 metrekare net yeni evleriniz olacak' demişti. Şu an 65 metrekareymiş daireler. Bizim evimiz 135 metrekareydi. Ben şimdi 2 çocuğumla ailemle orada nasıl oturacağım. Halen evimi nereden alacağım belli değil. Bu ev için ayrıca para ödeyeceğim dediğimde saçmalama diyorlar bana. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Ne kadar ödeyeceğimiz de belli değil. Keşke proje alanında olmasaydık. Devletin koruması altındaki proje alanında olduğumuz için mi mağdur ediliyoruz. Ben bu kadar sıkıntı yaşıyorken devlet beni nasıl koruyor. Yıllardır aksatmadan ödediğim DASK böyle mi iş yapıyor? Boşuna mı güvendim ben."