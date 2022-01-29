Bakanlık açıklaması: 94 bin 783 yeni vaka, 174 ölüm

Bakanlık verilerine göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi öldü.

440 bin 17 test yapıldı ve 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı. Bugünkü vaka sayısını en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Bakanlığın veri tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilerin açıklanmasını takiben Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün içerisinde yaptığı açıklamada, "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil” ifadelerini kullanmıştı.

Koca "Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız" yorumunda da bulunmuştu.