Bakanlık açıklaması: 93 bin 586 yeni vaka, 210 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 210 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 438 bin 252 test yapıldı, 93 bin 586 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" paylaşımını yaptı.