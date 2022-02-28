Bakanlık açıklaması: 64 bin yeni vaka, 213 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 28 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 213 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklanan verilere göre, son 24 saat içerisinde yapılan 410 bin 435 testten 64 bin 275’i pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“İyi Haber: Omicron varyantının ilk görüldüğü şehirlerde vakalar hızlı bir artış göstermiş, izleyen haftalarda sayılar düşmüştü. Şimdi aynı durumu ülke genelinde yaşıyoruz. Uyarı: Salgın gündemden düşmeye başlasa da virüs varlığını koruyor. Aşı konusunda ihmalkâr olmamalıyız.”