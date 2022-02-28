Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illere ilişkin tabloyu paylaştı.

Koca, açıklamasında, "12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin” ifadelerini kullandı.