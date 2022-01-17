Bakanlık açıklaması: 64 bin 935 yeni vaka, 162 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 162 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 403 bin 836 test yapıldı, 64 bin 935 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun" paylaşımını yaptı.