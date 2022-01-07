Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 63 bin 214 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 157 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.
Bakanlık verileri
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 63 bin 214 yeni vaka, 157 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 63 bin 214 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 157 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.
Bakanlık verileri