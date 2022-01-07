Bakanlık açıklaması: 63 bin 214 yeni vaka, 157 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 63 bin 214 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 157 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.

Bakanlık verileri

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