Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 128 bin 854 testten 975’i pozitif çıktı.
Virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Av. Eren Selanik
Bakanlık açıklaması: 4 ölüm, 975 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 128 bin 854 testten 975’i pozitif çıktı.
Virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 946 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.