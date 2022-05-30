Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki Türkiye’nin ilk Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının kapatıldığını duyurdu.
Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
Bakan Koca: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servisi kapatıldı
Sağlık Bakanı Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki Türkiye’nin ilk Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının kapatıldığını duyurdu.
Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: