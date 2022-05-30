Bakan Koca: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servisi kapatıldı

Sağlık Bakanı Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki Türkiye’nin ilk Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının kapatıldığını duyurdu.

Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti.”

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