Bakanlık açıklaması: 4 ölüm, 908 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, "Günlük Covid-19 Tablosu" verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 133 bin 352 testten 908’i pozitif çıktı.

Virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken, 1005 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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