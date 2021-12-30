Bakanlık açıklaması: 39 bin 681 yeni vaka, 139 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 39 bin 681 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 139 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.

Bakanlığın veri tablosu

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