Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 39 bin 681 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 139 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu
Aslı İnanmışık
Bakanlık açıklaması: 39 bin 681 yeni vaka, 139 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre son 24 saat içerisinde 39 bin 681 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 139 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu