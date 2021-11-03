Bakanlık açıklaması: 29 bin 764 vaka, 246 ölüm

Bakanlık, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29.764 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlığın açıkladığı tablo

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