Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29.764 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıkladığı tablo
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 29 bin 764 vaka, 246 ölüm
Bakanlık, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 29.764 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 246 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlığın açıkladığı tablo