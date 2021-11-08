Bakanlık açıklaması: 27 bin 825 vaka, 187 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Bakanlığın yayınladığı tablo