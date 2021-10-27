Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 26 bin 896 vaka, 210 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın veri tablosu