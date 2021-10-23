Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın tablosu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 26 bin 217 vaka, 217 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini duyurdu.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.
Bakanlığın tablosu