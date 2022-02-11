Bakanlık açıklaması: 253 ölüm, 95 bin 65 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 253 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 458 bin 142 test yapıldı, 95 bin 65 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım" paylaşımını yaptı.