Bakanlık açıklaması: 24 bin 614 yeni vaka, 115 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın 15 Mart’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saatte 115 kişi yaşamını yitirirken, yapılan 333 bin 196 testten 24 bin 614'ü pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.3 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.4 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.1 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.5 ile İstanbul yer alıyor.