Bakanlık açıklaması: 237 ölüm, 27 bin 692 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük koronavirüs tablosuna göre bugün ülkede Covid-19 nedeniyle 237 kişi yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 27 bin 692 olarak açıklandı.

Tabloya göre bugün yapılan test sayısı 341 bin 854 olurken, bugün iyileşen sayısı 23 bin 197 olarak duyuruldu.

Bakanlık 18 yaş ve üzeri nüfusta 2. doz aşı yapılma oranını ise yüzde 67,24 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" dedi.