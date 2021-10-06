Bakanlık açıklaması: 236 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 30 bini aştı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 236 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 358 bin 64, bugün iyileşen sayısı 31 bin 413 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 73,53 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından tabloyu paylaşırken, "Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" diye yazdı.