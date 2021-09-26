Bakanlık açıklaması: 228 ölüm, 25 bin 861 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 228 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 341 bin 221, bugün iyileşen sayısı 24 bin 875 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 69,98 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" ifadesini kullandı.