Bakanlık açıklaması: 227 ölüm, 29 bin 386 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 227 kişinin yaşamını yitirdiğini, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 355 bin 442, bugün iyileşen sayısı 31 bin 18 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 71,35 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır" diye yazdı.