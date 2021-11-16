Bakanlık açıklaması: 227 ölüm, 25 bin 101 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 16 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 25 bin 101 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu. Bir günde toplam 356 bin 514 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 447 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 80,20 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 727 bin 805 ’e yükseldi.