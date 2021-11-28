Bakanlık açıklaması: 213 ölüm, 21 bin 655 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 213 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabloya göre son 24 saatte 350 bin 385 test yapıldı, 21 bin 655 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bakanlık bugün iyileşen sayısınıysa 20 bin 7 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın" açıklamasını yaptı.