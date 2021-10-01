Bakanlık açıklaması: 210 ölüm, 28 bin 873 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede Covid-19 nedeniyle 210 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın günlük koronavirüs tablosuna göre bugün yapılan test sayısı 356 bin 352, bugün iyileşen sayısı 26 bin 224 oldu.

Ülkede bugün itibariyle 18 yaş üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 72,11 olarak açıklandı.

'Yer yer küçük düşüşler oluyor ama...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi.