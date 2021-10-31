Bakanlık açıklaması: 201 ölüm, 23 bin 948 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 201 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugünkü vaka sayısı 23 bin 948 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte yapılan test sayısı 347 bin 362, iyileşen sayısı 26 bin 175 oldu.

Bakanlık 18 yaş ve üzeri nüfusta ikinci doz aşı yapılma oranını ise yüzde 78,39 olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen Üçüncü Doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. Doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.