Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veri tablosuna göre son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2 bin 511 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.
Bakanlığın bildirdiğine göre hastalıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısıysa 14 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bakanlık açıklaması: 2 bin 511 yeni vaka, 14 ölüm
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veri tablosuna göre son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2 bin 511 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.
Bakanlığın bildirdiğine göre hastalıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısıysa 14 oldu.