Bakanlık açıklaması: 2 bin 511 yeni vaka, 14 ölüm

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı veri tablosuna göre son 24 saat içerisinde ülke genelinde 2 bin 511 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.

Bakanlığın bildirdiğine göre hastalıktan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısıysa 14 oldu.

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