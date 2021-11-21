Bakanlık açıklaması: 195 ölüm, 21 bin 177 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 195 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Yeni vaka sayısı ise 21 bin 177 oldu.

Bakanlık bugün yapılan test sayısını 350 bin 163, bugün iyileşen sayısını 34 bin 290 olarak duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65’in altında kalan 8, %80’in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir" açıklamasını yaptı.