Bakanlık açıklaması: 19 bin 872 yeni vaka, 171 ölüm

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 25 bin 239 oldu.

Son 24 saatte 357 bin 325 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.