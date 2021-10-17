Bakanlık açıklaması: 186 ölüm, 24 bin 114 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 186 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen sayısı 24 bin 403 olarak açıklandı. Bugün yapılan test sayısı ise 341 bin 426 oldu.

Tabloya göre, 18 yaş ve üstü nüfusta 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 76,21 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" diye yazdı.