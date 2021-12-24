Bakanlık açıklaması: 18 bin 910 yeni vaka, 133 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 133 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 106 test yapıldı, 18 bin 910 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" paylaşımını yaptı.