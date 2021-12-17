Bakanlık açıklaması: 18 bin 141 yeni vaka, 190 ölüm

Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü Covid-19 tablosuna göre ülkede son 24 saatte 190 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 857 test yapıldı, 18 bin 141 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" paylaşımını yaptı.