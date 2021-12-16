Bakanlık açıklaması: 18 bin 100 yeni vaka, 167 ölüm

Sağlık Bakanlığı, korona virüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 25 bin 664 oldu.

Son 24 saatte 354 bin 3 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı" ifadelerini kullandı.