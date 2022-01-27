Bakanlık açıklaması: 174 ölüm, 82 bin 180 vaka

Sağlık Bakanlığı’nın 27 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre, son 24 saat içerisinde yapılan 424 bin 164 testten 82 bin 180’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 174 kişi daha hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu havada aşı?' Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vaka sayıları ilk defa 80 binin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırıldı.